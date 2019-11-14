Протекционистские и односторонние шаги отдельных стран мира замедляют темпы роста глобальной экономики. Такое мнение выразил в среду на Бизнес-форуме БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Протекционизм и односторонние действия нанесли удар по международной торговле и усугубляют замедление темпов роста мировой экономики", - сказал он. Как отметил глава государства, на этом фоне Китай продолжит поддерживать свободную торговлю и многосторонность.

Председатель КНР призвал представителей бизнеса стран БРИКС "вселить уверенность в экономический рост и найти инновационные способы противодействия тем вызовам, которые несет с собой протекционизм".

"Использование возможностей цифровизации и обеспечение экологичного роста могут повысить эффективность мировой экономики", - считает Си Цзиньпин.