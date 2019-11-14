Бывший губернатор штата Массачусетс Девал Патрик вступил в борьбу за участие в выборах президента США в 2020 году от Демократической партии. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в видеообращении 63-летний Девал Патрик - один из первых в США афроамериканцев, избранных на губернаторский пост, - заявил, что присоединяется к президентской гонке, чтобы "построить лучшую, более устойчивую, более инклюзивную "американскую мечту" для будущих поколений".

Ожидается, что Патрик подаст документы для регистрации на участие в первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир в четверг или пятницу.

В минувшую пятницу экс-мэр Нью-Йорка, 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, подавший документы на регистрацию на первичных выборах в штате Алабама, также выразил желание участвовать в предвыборной компании.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).