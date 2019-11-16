В Великобритании огонь охватил здание студенческого общежития. Видео распространилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в Болтоне графства Большой Манчестер, сообщает газета Telegraph.

На кадрах видно, что из окон здания вырываются языки пламени.

Отмечается, что люди были эвакуированы из общежития. Информации о пострадавших не поступало.

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