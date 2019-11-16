https://news.day.az/world/1176246.html В Британии загорелось студенческое общежитие - ВИДЕО
В Британии загорелось студенческое общежитие - ВИДЕО
В Великобритании огонь охватил здание студенческого общежития. Видео распространилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел в Болтоне графства Большой Манчестер, сообщает газета Telegraph.
На кадрах видно, что из окон здания вырываются языки пламени.
Отмечается, что люди были эвакуированы из общежития. Информации о пострадавших не поступало.
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