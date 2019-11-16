https://news.day.az/world/1176363.html Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном
Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном
Ирак на неопределенный срок приостановил работу КПП "Шаламче" на границе с Ираном. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в иракских службах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, Тегеран потребовал закрытия перехода из-за протестов в обеих республиках.
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