Япония отрицательно ответила на требование США в несколько раз повысить расходы на содержание американского воинского контингента. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Требование президента США Дональда Трампа японским властям передал в июле занимавший на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в Японию. В Токио, как отмечает Kyodo, эту идею назвали нереальной, указав на то, что среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие.

В рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит около $1,8 млрд за пребывание на ее территории 54 тыс. военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на южном острове Окинава. Как ранее сообщил журнал Foreign Policy, Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза - примерно до $8 млрд. Аналогичные требования были выдвинуты и к Республике Корея.

Трамп также многократно заявлял о необходимости стран - участниц НАТО повысить свои расходы на оборону. Еще со времен избирательной кампании 2016 года республиканец обещал, что США не будут платить за обеспечение безопасности других стран.