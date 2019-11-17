https://news.day.az/world/1176567.html Президент Ирана издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал в воскресенье указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
"Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо", - заявил иранский президент.
По словам Роухани, "государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня".
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