https://news.day.az/world/1176643.html В Саудовской Аравии выпали снег и град - ВИДЕО
В Саудовской Аравии выпали снег и град - ВИДЕО
В последние время климат Саудовской Аравии удивляет.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haber7.com, на севере страны выпал снег и град, передает Day.Az.
Температура воздуха резко понизилась до -3 градусов.
Местные метеорологи отмечают, что снегопад будет продолжаться.
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