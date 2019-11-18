В последние время климат Саудовской Аравии удивляет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haber7.com, на севере страны выпал снег и град, передает Day.Az.

Температура воздуха резко понизилась до -3 градусов.

Местные метеорологи отмечают, что снегопад будет продолжаться.

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