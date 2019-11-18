Несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин, заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, случались и беспорядки в течение последних нескольких дней. Несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции.

Его слова приводит информационный портал правительства Ирана.