https://news.day.az/world/1176751.html В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей
В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей
Несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин, заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"К сожалению, случались и беспорядки в течение последних нескольких дней. Несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции.
Его слова приводит информационный портал правительства Ирана.
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