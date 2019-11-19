Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana намерена приобрести 30 самолетов Boeing 737 MAX 8 стоимостью $3,6 млрд для своей дочерней компании - лоукостера FlyArystan, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Air Astana имеет парк воздушных судов Boeing 757, 767, а также Airbus A320. Для повышения конкурентоспособности в низкобюджетных перевозках Air Astana в мае основала FlyArystan.

Полеты Boeing 737 MAX в марте приостановлены в США и многих странах после того, как разбились два таких самолета. Выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования, компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения летчиков.

Компания намерена возобновить поставки самолетов Boeing 737 MAX в декабре после получения разрешения от Управления гражданской авиации США (FAA).

Air Astana создана в 2001 г., акционерами авиакомпании являются Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.