Сразу два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk во вторник провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ВВС США впервые использовали одновременно два разведывательных дрона для выполнения задач вблизи российских границ, сообщает "Интерфакс". Дальние беспилотники вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.



Один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 - шесть раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Затем дрон длительное время летал вдоль северной границы Калининградской области в воздушном пространстве Литвы.



Второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 - выполнил полет вдоль северной границы Калининградской области, а затем долго летал над Балтийским морем к север-западу от морской границы России.



Одновременно стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, курсировал над так называемым Сувалкским коридором, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии.



Затем RC-135V пролетел в воздушном пространстве Литвы вдоль литовской морской границы на Балтике.



Беспилотник Global Hawk предназначен для длительной стратегической воздушной разведки. При полете на больших высотах дрон способен производить обзор больших участков, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать сведения в режиме реального времени.



При обследовании больших площадей в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 км до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.



RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн, размах крыла - 40 м, дрон может летать в течение 30 часов на высоте до 18 км. Стоимость беспилотника составляет до $140 млн, час полета обходится в $31 тыс.



RQ-4B Global Hawk совершил 8 ноября пятичасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого дрон несколько раз приближался к российской границе.