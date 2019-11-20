Пхеньян поднимет ядерную тему в переговорах с США, только если Вашингтон откажется от враждебной политики, заявила первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Я думаю, что если США в дальнейшем предложат провести переговоры, мы можем поднять ядерный вопрос, только если они откажутся от враждебной политики", - заявила она журналистам после переговоров в МИД России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она не уточнила, каких конкретно мер ожидает Пхеньян от Вашингтона. "Если США прекратят любые враждебные шаги. И сообщат нам о своем стратегическом решении", - добавила она.