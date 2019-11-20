Копия картины Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда") ушла с молотка на аукционе в Париже за €552,5 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил аукционный дом Sotheby's, который проводил торги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Триумф для "Моны Лизы" - стоимость копии "Джоконды" из коллекции Вима Дельвуа достигла €552,5 тыс.", - отмечается в коммюнике. Там также указывается, что изначально эксперты оценивали работу в 70 - €90 тыс.