Американская делегация встретится в пятницу в Анкаре с турецкой стороной для обсуждения проблемы с приобретенными Турцией российскими зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом заявил РИА Новости представитель турецкого МИД в четверг, передает Day.Az.

"Встреча состоится в эту пятницу", - завил представитель МИД Турции в ответ на вопрос о времени встречи в Анкаре.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

