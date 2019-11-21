У Турции всегда было геостратегическое преимущество благодаря ее географическому положению. Близость к Ближнему Востоку и Каспию, позиции на Черном море делают ее незаменимым членом НАТО, пишет "Вести-Экономика".



Однако в последние годы дипломатические отношения Анкары с ее западными союзниками ухудшились, а недавнее открытие крупных месторождений в Восточном Средиземноморье лишь усугубило эту напряженность.



Кипр - одна их тех стран, которая способна извлечь значительную выгоду из вновь обретенного природного газа. Сейчас он импортирует всю энергию, однако открытие газовых месторождений поможет улучшить энергетическую безопасность Кипра и сделать его страной-экспортером энергии. Но тяжелые отношения Никосии с ее крупным северным соседом вполне способны помешать развитию ее энергетического сектора.



После турецкого вторжения 1974 г. остров раскололся на международно признанный Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра, которую признала только Турция. Что еще сильнее усложняет ситуацию, Никосия - член ЕС, а просьба о членстве Анкары пока не рассмотрена. Турция стремится к тому, чтобы часть вновь обретенного энергетического богатства досталась турецким жителям острова. Более того, Анкара направила исследовательские суда в ИЭЗ Никосии, вызвав резкую критику со стороны ЕС.



Брюссель предельно четко изложил свою позицию: Кипр - независимая, международно признанная страна, а Турция неоднократно применяла силу, чтобы помешать энергетическим компаниям исследовать ИЭЗ островного государства.



На прошлой неделе министры иностранных дел ЕС договорились об экономических санкциях, которые будут введены за действия Турции в водах Кипра. Сюда относятся замораживание активов, запреты на поездки, на техническую и материальную поддержку буровых работ. Недавнее решение было принято после предыдущего раунда санкций, запрещающего продажу оружия после вторжения страны в Сирию.



Но и у ЕС есть предел того, на что он способен, пытаясь повлиять на принятие решений Анкарой. Турция предоставляет убежище 3,5 млн перемещенных лиц. ЕС оказывает финансовую поддержку Анкаре в обмен на то, что поток беженцев в Европу будет остановлен, а Эрдоган уже пригрозил затопить Европу беженцами, которые на протяжении нескольких лет называют Турцию своим домом. По мнению некоторых греческих чиновников, Анкара может отправить 500 тыс. беженцев в Европу.



Что еще более важно, тысячи задержанных боевиков ИГИЛ сейчас содержатся в турецких тюрьмах или находятся под наблюдением арабских боевиков в Сирии, поддерживаемых Турцией. Анкара призывает европейские страны разрешить радикализованным гражданам вернуться в их родные страны, чтобы они могли предстать перед судом там. Тем не менее внутриполитические события в ряде европейских стран мешают проведению процессов с террористами ИГИЛ.



Турция осознает свое преимущество перед ЕС и не стесняется использовать его по полной программе. Эрдоган сохраняет мятежный настрой перед лицом растущих экономических и политических препятствий внутри страны и за рубежом. Во время государственного визита в США президент Турции пригрозил ЕС, что отправит поток беженцев и задержанных террористов через границу.



Переговоры Анкары о вступлении в ЕС за много лет так и не привел ни к каким результатам. Мысли о членстве в нем все больше напоминают фантазию.



Неясно, как Турция собирается использовать открытые месторождения газа, если западным энергетическим компаниям не разрешается делиться технологическим ноу-хау. Анкара может обратиться к российским государственным энергетическим компаниям. Те, как известно, сами находятся под санкциями Запада и поэтому готовы заключить сделку с Анкарой. Однако Москва всегда сохраняла хорошие отношения с Кипром, так что пока неясно, как Россия будет разыгрывать эту геополитическую карту.



Реальные варианты Турции довольно ограничены. Несмотря на сложные отношения, страна остается членом НАТО, ее наиболее важные экономические партнеры - страны Запада. Поэтому Анкара, скорее всего, пойдет на деэскалацию, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

