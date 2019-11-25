Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты. Об этом сообщает в понедельник газета Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, целью тестирования является проверка связи между системами ПВО и самолетами.

"Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах", - говорится в сообщении администрации губернатора Анкары.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.