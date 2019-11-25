https://news.day.az/world/1179120.html В Лондоне начались слушания по делу о 39 погибших мигрантах
В Лондоне начались слушания по делу о 39 погибших мигрантах
В криминальном суде Лондона начались слушания по делу 25-летнего водителя грузовика Мориса Робинсона по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Слушания назначены на 10.00. Подозреваемый был доставлен в суд незадолго до начала заседания.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция произвела задержание нескольких человек, в том числе водителя грузовика - 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.
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