Жители Карельского города Сегежа были удивлены, когда обнаружили на улице осадки желтого цвета, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате заявили, что желтый налет мог появиться из-за паров с высоким содержанием железа из пароконденсатной системы бумагоделательной машины.

Отмечается, что, когда конденсат выпал на землю и железо окислилось, снег окрасился в желтый цвет, характерный для ржавчины.

На данный момент на предприятии провели лабораторные анализы образцов атмосферного воздуха и снега в зоне влияния комбината.

"В конденсате с БДМ-11 содержание железа составляет в среднем до 500 мкг/л, а максимально до 1250 мкг/л. В таких концентрациях окислы железа не являются опасными для здоровья", - пишет агентство "Республика".

Также отмечается, что на ситуацию могли повлиять и погодные условия в регионе.