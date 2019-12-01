Санкционированное властями шествие, получившее в соцсетях название "Никогда не забывай", стартовало от Гонконгского культурного центра к району в Хун Хом, однако некоторые участники демонстраций, пытаясь заблокировать дороги, заняли улицы и переулки, которые были за пределами одобренного полицией маршрута.

Вскоре после начала шествия - в 15.45 по местному времени - сотрудники полиции подняли вверх синий флаг, предупреждающий о том, что протестующие отклонились от одобренного маршрута и принимают участие в незаконном собрании, требуя от демонстрантов вернуться на тротуары, после этого в ход пошли перцовые баллоны. Около 16.45 на Солсбери-роуд полиция применила слезоточивый газ.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысяч человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.