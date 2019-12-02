Бегущий по скользкой дороге пешеход оказался в центре массового столпотворения автомобилей - ВИДЕО
В Южной Корее после ночных заморозков образовался опасный для жизни гололед. Водители не справились с управлением, в результате чего их транспортные средства несколько минут бились друг о друга на скоростной магистрали. Под раздачу чуть не попал мужчина, который зачем-то вышел на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Оказавшегося на обледеневшей дороге мужчину несколько раз чуть не сбили неуправляемые автомобили.
Десятки автомобилистов, оказавшихся неготовыми к удару первых заморозков, на протяжении 40 минут бились друг о друга на скоростной магистрали.
Видеорегистратор, установленный в остановившемся перед местом крушения транспортном средстве запечатлел, как один из автовладельцев пешком прокладывал себе маршрут по обледеневшей дороге, в результате чего два неуправляемых автомобиля чуть не сбили "бегуна".
Со слов автора видеоролика, чьё транспортное средство также пострадало в ДТП, массовый сход машин, в ходе которого пострадал один человек, продолжался на протяжении продолжительного отрезка времени.
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