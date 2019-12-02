В Южной Корее после ночных заморозков образовался опасный для жизни гололед. Водители не справились с управлением, в результате чего их транспортные средства несколько минут бились друг о друга на скоростной магистрали. Под раздачу чуть не попал мужчина, который зачем-то вышел на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Оказавшегося на обледеневшей дороге мужчину несколько раз чуть не сбили неуправляемые автомобили.

Десятки автомобилистов, оказавшихся неготовыми к удару первых заморозков, на протяжении 40 минут бились друг о друга на скоростной магистрали.

Видеорегистратор, установленный в остановившемся перед местом крушения транспортном средстве запечатлел, как один из автовладельцев пешком прокладывал себе маршрут по обледеневшей дороге, в результате чего два неуправляемых автомобиля чуть не сбили "бегуна".

Со слов автора видеоролика, чьё транспортное средство также пострадало в ДТП, массовый сход машин, в ходе которого пострадал один человек, продолжался на протяжении продолжительного отрезка времени.

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