Турция обвинила НАТО в недостаточной поддержке за последние годы. Об этом руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которую она ожидала от НАТО", - отметил политик. Алтун напомнил, что его страна принимает участие в миссиях альянса и всегда вносила большой вклад в его укрепление.

Представитель администрации президента Турции добавил, что Анкара со своей стороны продолжит поддерживать НАТО. Вместе с тем Алтун выразил мнение, что альянс должен помогать решать угрозы национальной безопасности государствам-членам.

Заявление представителя турецкого президента сделано в преддверии очередного саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне.