Движение воздушного и железнодорожного транспорта во Франции будет нарушено в пятницу из-за забастовки против пенсионной реформы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила Французская национальная компания железных дорог (SNCF), в пятницу отменят движение 90 процентов высокоскоростных поездов TGV и 70 процентов региональных TER.

По информации генерального управления гражданской авиации Франции (DGAC), 20 процентов рейсов из Франции и в страну, которые обслуживаются аэропортами Руасси (имени Шарля де Голля), Орли, Бове, Лиона, Марселя, Тулузы и Бордо, будут отменены из-за забастовки. Телеканал BFMTV отмечает, что компания Air France не выполнит более четверти запланированных на пятницу внутренних рейсов и около 10 процентов рейсов на расстояния средней дальности.

Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30 процентов автобусов и трамваев.

Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить их ряда привилегий.

