https://news.day.az/world/1183002.html Стрельба на авиабазе ВМС США, есть раненые
Стрельба на авиабазе ВМС США, есть раненые
Стрелок на авиабазе ВМС США Pensacola в штате Флорида ликвидирован, сообщает ВМС США.
Эта авиационная база ранее была оцеплена после сообщений о стрельбе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Активный стрелок мертв", - говорится в сообщении ВМС в Twitter. Они подтвердили смерть еще одного человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.
Телеканал NBC со ссылкой на представителей властей в свою очередь сообщил, что не менее пяти человек госпитализированы.
"В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы ВМС Pensacola в связи с сообщениями об активном стрелке", - говорится в сообщение на странице авиабазы в Facebook.
Представитель близлежащей больницы подтвердил, что к ним поступило пять человек.
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