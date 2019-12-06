Стрелок на авиабазе ВМС США Pensacola в штате Флорида ликвидирован, сообщает ВМС США.

Эта авиационная база ранее была оцеплена после сообщений о стрельбе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Активный стрелок мертв", - говорится в сообщении ВМС в Twitter. Они подтвердили смерть еще одного человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.

Телеканал NBC со ссылкой на представителей властей в свою очередь сообщил, что не менее пяти человек госпитализированы.

"В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы ВМС Pensacola в связи с сообщениями об активном стрелке", - говорится в сообщение на странице авиабазы в Facebook.