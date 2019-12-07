Грета Тунберг признала, что ничего не добилась
Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала политиков прислушаться к голосам молодежи, которые собрались в центре Мадрида, организовав забастовку Fridays for Future, чтобы выразить свой гнев в связи с медленными темпами прогресса в вопросе решения климатических проблем. Об этом сообщает Independed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тунберг появилась на конференции в Мадриде 6 декабря, где в международном формате обсуждался вопрос окончательной доработки деталей Парижского соглашения 2015 года. Данное соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
Там она встретилась с другими активистами. Однако охрана всех вывела.
Позже Тунберг рассказала журналистам, что голоса участников забастовки климата были услышаны, но не было предпринято достаточно "конкретных действий".
"Мы ничего не добились", - заявила она.
Ранее Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию "За целесообразное жизнеобеспечение" в Стокгольме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре