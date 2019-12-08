Израильская армия заявила, что атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.

"Три ракеты были выпущены ранее из сектора Газа по городам Израиля. В ответ истребители армии обороны Израиля и боевые вертолеты нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии в Twitter.