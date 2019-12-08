Председатель Группы дружбы с Арменией в парламенте Италии, казначей партии "Лига Севера", депутат Джулио Чентемеро находится в сложной ситуации из-за коррупционного скандала, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Имя Чентемеро, обвиняемого городской прокуратурой Милана в незаконных финансовых операциях в размере 40 000 евро, в эти дни не сходит с передовиц итальянской прессы.

Сообщается, что Чентемеро злоупотребив своими полномочиями в Ассоциации "Più vocì" и вступил в сговор с Бернардо Капротто, основателем группы крупных супермаректов "Esselunga S.p.A.", действовавших в северных и центральных регионах Италии в 2015-2016 годах, с целью незаконного перевода на счета "Radio Padania" 150 тысяч евро, которые были выделены для Ассоциации. Сообщается, что данное радио принадлежит партии "Лига Севера". Также утверждается, что в конечном итоге на счета радио было переведено 40 тысяч евро. Городская прокуратура Милана обратилась в суд требованием избрать для Чентемеро меру пресечения - арест.

Кроме того, имя Джулио Чентемеро упоминается в других финансовых скандалах. Сообщается, что он был причастен к незаконному переведу 250 000 евро в Ассоциацию "Più vocì" итальянским бизнесменом Лука Парнаси.

Чентемеро известен в итальянском парламенте как ярый пропагандист армянских интересов. Его брак с ливанкой армянского происхождения, видимо, связан с его армянском фанатизмом.