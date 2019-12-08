Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект "бюджета сопротивления" американским санкциям на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В следующем году, как и в этом, наш бюджет - это бюджет противодействия и сопротивления санкциям", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте. Он отметил, что бюджет был разработан с уходом от опоры на доходы от нефти в условиях тяжелейших американских санкций.

Президент Ирана также отметил, что Тегеран рассчитывает получить кредит от Москвы в пять миллиардов долларов. По его словам, сторонам удалось завершить оформление кредита на более чем два миллиарда долларов, остаток же вложений будет оформлен в 2020 году.

Он добавил, что Россия - не единственная страна, на инвестиции которой рассчитывают власти Ирана. Ранее министр энергетики Ирана рассказал, что общий кредит в 5 миллиардов долларов планируется направить на 6 энергетических и транспортных проектов.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

