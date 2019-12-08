Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что отношения НАТО и России ухудшились. Об этом пишет Интерфакс, передает Day.Az

"Все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - подчеркнул он. Так глава ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения с альянсом находятся на грани разрыва.

Шойгу добавил, что еще пять лет назад Москва и НАТО активно сотрудничали в Брюсселе, но теперь партнеры стали выходить из совместных договоров, а "пространство безопасности становится все уже". Министр отметил, что Россия все еще готова сотрудничать, но альянс никак не реагирует на предложения.

В начале декабря в НАТО опубликовали заявление, где основной угрозой назвали действия России. В альянсе считают, что "агрессия России" и международный терроризм представляют опасность для безопасности стран-членов блока. Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что растущее влияние Китая и его международная политика "представляют как возможности, так и проблемы". В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.