https://news.day.az/world/1183639.html Недалеко от аэропорта Багдада упали две ракеты
По его словам, "в аэропорту прозвучали сирены, предупреждающие о других атак".
Недалеко от аэропорта Багдада упали две ракеты
Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости источник в службе безопасности Ирака, передает Day.Az.
"Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, о потерях пока не сообщается", - сказал источник.
По его словам, "в аэропорту прозвучали сирены, предупреждающие о других атак".
"Аль-Арабия" в свою очередь сообщает, что атака была направлена на американские силы.
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