Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости источник в службе безопасности Ирака, передает Day.Az.

"Две ракеты упали в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, о потерях пока не сообщается", - сказал источник.

По его словам, "в аэропорту прозвучали сирены, предупреждающие о других атак".

"Аль-Арабия" в свою очередь сообщает, что атака была направлена на американские силы.