https://news.day.az/world/1184299.html Парламент Армении узаконил прослушку телефонов граждан
Парламент Армении узаконил прослушку телефонов граждан
Парламент Армении сегодня принял законопроект, позволяющий Полиции Армении прослушку телефонных разговоров, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
До принятия этого законопроекта, прослушивать телефонные разговоры могла только Служба нацбезопасности Армении.
Авторы законопроекта уверены, что это изменение позволит повысить эффективность раскрытия преступлений.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре