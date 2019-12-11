Парламент Армении сегодня принял законопроект, позволяющий Полиции Армении прослушку телефонных разговоров, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

До принятия этого законопроекта, прослушивать телефонные разговоры могла только Служба нацбезопасности Армении.

Авторы законопроекта уверены, что это изменение позволит повысить эффективность раскрытия преступлений.

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