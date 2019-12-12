В центральной части Мексики перевозивший паломников автобус врезался в прицеп седельного тягача. По предварительным данным, жертвами ДТП стали, по меньшей мере, два человека, более 14 получили травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

О возможных причинах инцидента пока не сообщается.