Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, выросло на 49 тыс. по сравнению с показателя предыдущей недели, составив 252 тыс. Об этом сообщило министерство труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя только до 213 тыс., при этом показатель стал максимальным с 30 сентября 2017 года, когда число заявок достигло 257 тыс.



Среднее число первичных заявок за прошедшие 4 недели увеличилось на 6,25 тыс., до 224 тыс., с показателя прошлой недели в 217,75 тыс.



Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 ноября, уменьшилось на 31 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,667 млн человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения - до 1,698 млн человек с 1,693 млн.



Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

