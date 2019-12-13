https://news.day.az/world/1185241.html США и Китай договорились по первой части торговой сделки
США и Китай договорились по первой части торговой сделки
Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.
"Это удивительная сделка для всех. Спасибо!", - написал он в соцсетях.
По словам Трампа, китайская сторона согласилась на многие структурные изменения, а также массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров и многое другое.
По его словам, пошлины на товары из Китая 15 декабря не будут введены, тарифы на китайский импорт останутся прежними - 25%.
Президент США также отметил, что переговоры по второму этапу начнутся немедленно.
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