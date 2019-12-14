США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.

В обмен Пекин должен выполнить ряд требований: это увеличение закупки американской сельхозтехники и других товаров и уступки в вопросах интеллектуальной собственности.

Договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на 200 млрд долларов за два года и сократить торговый дефицит США.