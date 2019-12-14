https://news.day.az/world/1185385.html Во Франции горит нефтеперерабатывающий завод Total
Во Франции горит нефтеперерабатывающий завод Total
Пожар разгорелся около четырех часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во французском департаменте Приморская Сена. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.
Указывается, что пожар продолжается, но его удалось взять под контроль.
"Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно предприняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) были предупреждены", - сообщила компания.
Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.
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