Сразу две массовые аварии произошли в Южной Корее в течение нескольких минут, сообщает агентство "Рёнхап". ЧП произошло на юго-востоке страны утром в субботу. Первая авария произошла около 4.40 утра, когда 10 машин, включая грузовые автомобили, перевозившие химикаты, столкнулись на шоссе, ведущем в Янчхон (порядка 300 км к югу от Сеула). Семь автомобилей загорелись, к их тушению были привлечены более 100 пожарных и 44 спецмашины. Однако семь человек не удалось спасти из огня, более 30 получили травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Около 20 других автомобилей, которые следовали за столкнувшимися машинами, также не избежали столкновения - их водители не успели среагировать на первое ДТП. В этом ЧП погиб еще один человек, пострадали еще 18.

Причиной массовых аварий полиция назвала так называемый "черный лед". Под утро субботы в регионе выпало около 1 миллиметра осадков, после чего вода замерзла настолько тонким слоем, что водители не смогли заметить обледенения.