В Хиросиме снесут уцелевшие после атомной бомбардировки дома
Власти Хиросимы решили снести два здания, которые уцелели после американской атомной бомбардировки 1945 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Двухэтажные здания были построены в 1913 году, там располагалось предприятие по производству одежды и обуви для нужд императорской армии, склады и центр распределения готовой продукции.
Это одни из самых крупных зданий, оставшихся после бомбардировки. Расположены они недалеко от центра города и в 2,7 км от эпицентра взрыва.
После атаки американцев в 1945 в зданиях разместили временный пункт помощи пострадавших. Дома уцелели не полностью - у них сильно пострадала крыша, однако стены из железобетона и красного кирпича смогли выдержать взрыв.
Снести же их решили из-за устаревшей конструкции и плохой сейсмостойкости - здания не способны выдержать землетрясение магнитудой выше 7. Снос запланирован на 2022 год, передает ТАСС.
Против решения администрации выступила общественность Хиросимы, считающая, что здания напоминают миру о произошедшей трагедии.
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