Власти Хиросимы решили снести два здания, которые уцелели после американской атомной бомбардировки 1945 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Двухэтажные здания были построены в 1913 году, там располагалось предприятие по производству одежды и обуви для нужд императорской армии, склады и центр распределения готовой продукции.

Это одни из самых крупных зданий, оставшихся после бомбардировки. Расположены они недалеко от центра города и в 2,7 км от эпицентра взрыва.

После атаки американцев в 1945 в зданиях разместили временный пункт помощи пострадавших. Дома уцелели не полностью - у них сильно пострадала крыша, однако стены из железобетона и красного кирпича смогли выдержать взрыв.

Снести же их решили из-за устаревшей конструкции и плохой сейсмостойкости - здания не способны выдержать землетрясение магнитудой выше 7. Снос запланирован на 2022 год, передает ТАСС.

Против решения администрации выступила общественность Хиросимы, считающая, что здания напоминают миру о произошедшей трагедии.