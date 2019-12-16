В Париже в понедельник продолжаются забастовки против пенсионной реформы, в результате которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров, также нарушено движение на железных дорогах. Об этом сообщает французская газета "Фигаро", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает издание, пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс к 08:45 по местному времени.

Кроме того, закрыты восемь линий парижского метро. На входах и в переходах метро скапливаются большие толпы людей.

Железнодорожная компания SNCF заявила в понедельник, что внутреннее движение поездов "сильно сокращено".

некоторые до сих пор не возобновляет рейсы и международная железнодорожная компания Eurostar.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари в свою очередь заявил радиостанции Europe 1, что около "80% работников железнодорожных предприятий работают каждый день".

По данным СМИ, желтые жилеты и профсоюзные активисты возобновляют протесты не только в Париже. В частности, ранее утром они блокировали автобусную станцию в Руане, префектуре департамента Приморская Сена на севере Франции.

Отмечается, что из-за забастовки, во многих университетах откладывается проведение экзаменов. Например, более чем для 10 тыс. студентов университета Лилля отменены экзамены в конце семестра.

Генеральный директор Французской демократической конфедерации труда (CFDT) выступил за перерыв в забастовочном движении на время рождественских праздников. Однако при этом он отметил, что в случае, если правительство никак не отреагирует на требования протестующих, в январе протесты возобновятся с новой силой.

Акции протестов проходят по всей Франции, несмотря на сделанное премьером страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.