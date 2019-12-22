Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ торговые отношения, Иран и КНДР. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения. Лидеры также обсудили события, связанные с Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой", - сообщил Дир, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию, в особенности в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных Корейской Народно-Демократической Республикой", - отметили в Белом доме.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию заявил, что Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.