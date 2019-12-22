Россия намерена ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" без ущерба собственным интересам, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Также российская сторона ответит Соединенным штатам в случае принятия пакета санкций DASKAA ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля"), отметил Лавров.

По словам министра, "президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео хотят развивать торговлю", однако американский конгресс мешает развитию двусторонних отношений с помощью санкций.

Сложившуюся ситуацию министр иностранных дел России объяснил стремлением конгресса пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России.