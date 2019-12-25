Китай будет совершенствовать механизм борьбы с дефолтами по облигациям, поскольку число корпоративных дефолтов растет, сообщает Shanghai Securities News, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Центральный банк Китая, регулятор рынка ценных бумаг и комиссия по государственному планированию в ближайшее время опубликуют правила, которые будут регулировать обращение с дефолтами по корпоративным облигациям.

В 2020 году Китай усилит мониторинг кредитных рисков, стабилизирует рыночные ожидания и пресечет практику уклонения от обязательств по выплатам, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника Народного банка Китая.

Уровень дефолтов среди частных эмитентов облигаций в Китае за первые 11 месяцев года вырос до рекордных 4,9%, свидетельствуют данные международного рейтингового агентства Fitch.

Как сообщалось ранее, торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику.

В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил на прошлой неделе старший экономист Moody's Analytics Марк Занди.

"Я бы назвал корпоративный долг Китая самой большой угрозой", - сказал Занди CNBC, добавив, что этот долг очень быстро растет. Многие компании в Китае испытывают трудности на фоне замедления экономического роста, вызванного торговой войной и другими факторами, пояснил Занди.

