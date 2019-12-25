Картина много лет висела над кухонной плитой в обычном доме 60-х годов в городке Компьень на севере Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на enovosty.com, 90-летняя хозяйка и её семья не обращали на нее особого внимания, считая, что это просто старая икона. Нынешним летом она могла оказаться в мусорном ведре во время переезда, если бы её не заметила аукционист Филомена Вольф, пришедшая оценить мебель перед продажей дома.

Эксперты подтвердили, что это подлинник и происхождение картины "не оспаривается". Испытания были проведены на художественном произведении с использованием инфракрасного света, чтобы определить сходство с работами итальянского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо.

Считается, что она является частью полиптиха - более крупного произведения живописных сцен, разделенных на несколько панелей, - изображающих страсти и распятие Христа, датируемые 1280 годом.

В итоге, картину продали на аукционе за рекордные 24 миллиона евро. После продажи она оказалась в десятке самых дорогих картин старых мастеров - в одном ряду с работами Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта и Рафаэля.

По словам Доменика Ле Коэна, главы регионального аукционного дома Actéon, это единственное произведение Чимабуэ, когда-либо в истории выставлявшееся на торги.

Однако Франция приняла решение не выдавать экспортный сертификат картине флорентийского живописца. И запретила вывозить картину Чимабуэ с территории Франции.Об этом сообщает министерство культуры Франции.

Работу "Осмеяние Христа" французские власти признали национальным достоянием. В течение следующих двух с половиной лет Франция обязана найти 24 миллиона евро, чтобы выкупить картину у победителей аукциона.

По данным BBC News, картину купили два чилийских коллекционера, которые проживают в США.