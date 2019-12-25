Маленький посетитель зоопарка в Дублине перепугался до смерти, не заметив, как тигр крадётся к нему со спины. Мальчик позировал для фото, пока хищник планировал своё нападение. К счастью, их разделяло прочное ограждение, сообщает Mirror.

На записи, которую выложил в Twitter отец мальчика, видно, как ребёнок сидит прямо около вольера. При этом взрослые, которые наблюдали за происходящим, нисколько не напуганы этим, а лишь смеются над тигром. И даже просят его остаться на месте, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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