Парламент Турции 8 или 9 января одобрит мандат на отправку войск в Ливию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отправка турецкого военного контингента в Ливию стало возможным, после того как президент Турции 26 декабря 2019 г. утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.



"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги. Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (Правительство национального согласия), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - сказал Эрдоган, которого цитирует турецкое агентство "Анадолу".



"Союзники Хафтара делают ставку на войну, а мы поддерживаем законные власти Ливии, основываясь на официальном приглашении в эту страну", - заявил президент Турции.



В Турции опасаются отступление ПНС из ливийской столицы из-за поддержки России.



Ранее президент Эрдоган заявил, что если в Ливии уже находятся российские частные военные компании (ЧВК), то и Турция имеет полное право ввести в страну свои войска.



Он также прокомментировал меморандум о разграничении юрисдикции с Ливией в Средиземном море.



"Мы не стремимся ущемить чьи-либо права в Средиземноморье. Наоборот, мы ставим заслон на пути тех, кто намерен нанести ущерб интересам двух наших стран", - отметил Эрдоган.



После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара

На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.



Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил ранее телеканал "Аль-Арабийя".



Как утверждают западные СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия.

