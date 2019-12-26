Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, есть пострадавшие, передает Day.Az.

"Их число уточняется", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон". "Вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус", - сообщили в МЧС.

По данным ЕДДС, в результате ДТП погибли два человека, 15 пострадали.