https://news.day.az/world/1189266.html В России перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавших
В России перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавших
Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, есть пострадавшие, передает Day.Az.
"Их число уточняется", - сказал собеседник агентства.
Авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон". "Вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус", - сообщили в МЧС.
По данным ЕДДС, в результате ДТП погибли два человека, 15 пострадали.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре