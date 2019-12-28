Казахстанская авиакомпания SCAT посодействует транспортировке пассажиров авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение утром 27 декабря. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию SCAT, передает Day.Az.

На период новогодних праздников авиакомпания увеличила провозные ёмкости на основных направления на 30 процентов.

"В связи с трагическим событием, произошедшим 27 декабря с самолетом компании Bek Air, авиакомпания SCAT будет принимать пассажиров компании Bek Air по приемо-сдаточному акту на безвозмездной основе, при наличии свободных мест, в период с 28.12.2019 по 31.12.2019", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что для осуществления перевозки необходимо обратиться к представителям авиакомпании Bek Air.

Также о готовности принять пассажиров Bek Air заявила казахстанская региональная авиакомпания QAZAQ AIR, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию.

"Авиакомпания QAZAQ AIR готова принимать пассажиров, чьи рейсы были отменены в связи с инцидентом, произошедшим 27 декабря 2019 года в Алматинской области", - говорится в сообщении.

Так, до 31 декабря 2019 года включительно при наличии билета Bek Air и свободных мест можно приобрести билеты на рейсы QAZAQ AIR по стоимости, которая не будет превышать стоимости первоначального билета Bek Air.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.