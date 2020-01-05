https://news.day.az/world/1191410.html Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране
Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране
Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".
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