Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".