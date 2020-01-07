Владимир Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Дамаске, посетил одну из крупнейших и старейших мечетей Дамаска и подарил ей Коран XVII века. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, экскурсию по мечети для Путина и президента Сирии Башара Асада провел директор музея мечети. В частности, российскому лидеру показали одну из святынь - голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.

"На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок коран 17-го века", - сказал Песков.

Позднее кортеж президента России переехал к православной церкви Святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

"Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами", - рассказал пресс-секретарь российского лидера.

"Иоанн Х также отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", - добавил Песков.