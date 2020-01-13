Упрямый верблюд притормозил поезд из Ташкента в Москву - ВИДЕО

Пассажирский поезд из Ташкента в Москву задержался на 44 минуты из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области.

"Животное двигалось в том же направлении, что и поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения", - сообщили в пресс-службе.

На видео, выложенном в сети, видно, что животное не реагирует на сигнал машиниста и продолжает невозмутимо бежать по путям.

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