В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие

Три человека погибли в понедельник на территории провинции Хубэй в центральной части КНР в результате падения учебного самолета. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в уезде Чанъян. Среди жертв - инструктор авиационного училища и два курсанта. Причины крушения выясняются, ведется следствие.