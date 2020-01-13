https://news.day.az/world/1193636.html В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие
Три человека погибли в понедельник на территории провинции Хубэй в центральной части КНР в результате падения учебного самолета. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ЧП произошло в уезде Чанъян. Среди жертв - инструктор авиационного училища и два курсанта. Причины крушения выясняются, ведется следствие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре