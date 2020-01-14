https://news.day.az/world/1193835.html Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана - заявление Лаврова

Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана - заявление Лаврова

В мире, 14 января 2020 12:12 395

Россия не собирается вмешиваться в отношения между США и Ираном, если под этим подразумеваются какие-то физические действия.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединенными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.

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